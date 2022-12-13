Новосибирск, 13 декабря, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Новосибирский государственный университет (НГУ), являясь участником программы «Приоритет-2030», благодаря нацпроекту «Наука и университеты» реализует стратегический проект «Углеродно-нейтральная Сибирь-2040», который поможет исследовать потенциал снижения выбросов парниковых газов по основным видам экономической деятельности Новосибирской области.

A loose necktieA loose necktie Парниковые газы

В рамках совместной работы Климатического центра Новосибирского государственного университета и ФГБУ «Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля» был впервые рассчитан углеродный баланс Новосибирской области за период 2017–2020 гг. Эти расчеты также впервые в России были верифицированы российским органом по валидации и верификации.

«Структура баланса Новосибирской области, рассчитанного Климатическим центром НГУ, является во многом типичной для регионов нашей страны. Выбросы парниковых газов региона составляют 1,3% от общего уровня по России, что сопоставимо с долей экономики и населения региона: доля ВВП НСО — 1,29%, доля населения — 1,91% от общероссийского показателя. Общий объем выбросов НСО составляет величину около 27,0 млн тонн CO2 эквивалента, сократившись за последние четыре года на 7,5%. Чистое поглощение парниковых газов экосистемами в 2020 году было оценено на уровне 4,6 млн тонн CO2 эквивалента. Тем самым углеродный баланс НСО составляет 22,3 млн тонн CO2 эквивалента», — пояснила руководитель группы, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Климатического центра НГУ Ирина Филимонова.

Полученные результаты имеют большое значение в практическом плане. Это поможет уточнить политику региона в сфере энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства и землепользования для решения государственных задач в области климатической политики, определенной Стратегией социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

По словам директора центра Виталия Романосова, следующим этапом работы специалистов Климатического центра НГУ является разработка Стратегии управления углеродным балансом региона, которая подразумевает конкретные рекомендации по снижению выбросов, увеличению поглощения CO2 и созданию системы квотирования выбросов парниковых газов и стоимости выбросов за рамками квоты как основного механизма государственного регулирования.

«Перспективными направлениями сокращения выбросов является замещение угля в энергетике и частном секторе на газ (газификация), что позволит сократить выбросы НСО практически на четверть (на 6 млн тонн CO2). Дополнительное сокращение возможно за счет внедрения энергосберегающих производственных технологий и бережливого использования энергии в городском и домашнем хозяйстве. Существенный потенциал имеет сокращение числа регулируемых свалок за счет развития сортировочных и перерабатывающих мощностей, оборудования источников сточных вод системами очистки.

Необходимым является внедрение технологий улавливания и захоронения углерода на основных предприятиях-эмитентах, в первую очередь цементной, угольной промышленности, животноводства. Увеличения поглощения парниковых газов на 50% возможно достичь за счет развития комплексных технологий введения в низкоуглеродный оборот невозделываемых земель сельхозназначения. И ключевой момент Стратегии — введение сбалансированной системы квотирования, которая будет учитывать отраслевые особенности, наличие и стоимость наилучших доступных технологий, а также социальные и общественные эффекты в контексте задач социоэкономического развития конкретного региона», — объяснил Романосов.

В настоящее время ведется проработка первой стратегии управления углеродным балансом. Для экономического внедрения разрабатываемых проектов в целях совместной с партнерами апробации технологий выбран участок заросших сельскохозяйственных земель.

В начале декабря 2022 года университеты — участники программы «Приоритет 2030» по треку «Исследовательское лидерство» представили Совету по грантам отчеты о работе, проделанной за период 2021–2022 гг.

«За год участия в программе «Приоритет 2030» Новосибирский госуниверситет укрепил связи с реальным сектором экономики, научными институтами. Разработки наших ученых в области медицины, искусственного интеллекта, зеленых технологий, физики элементарных частиц, космического приборостроения за год получили существенный импульс, некоторые из них уже сегодня внедряются на предприятия и в компании разного уровня, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие региона и всей страны.

Всё это, безусловно, открывает новые возможности для наших студентов, которые, помимо традиционного для НГУ исследовательского трека, активно пробуют себя в сфере наукоемкого инжиниринга и технологического предпринимательства», — подчеркнул ректор НГУ Михаил Федорук.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря программе «Приоритет-2030», которую финансирует нацпроект «Наука и университеты», у вузов есть ещё больше возможностей заниматься передовыми исследованиями, ведь это можно делать за счёт грантов от государства.