Москва, 13 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Москве назвали недопонимаем сообщения иностранных СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в 2022 году был отменен. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — заявил замглавы ведомства Андрей Руденко в беседе с журналистами 13 декабря.

Ранее в эфире телеканала Bloomberg сообщали об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что никаких встреч между Путины и Моди до конца года не планировалось.