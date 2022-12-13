Москва, 13 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Законопроект о локализации информационных ресурсов органов госвласти и бюджетных организаций внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Согласно поправкам, информационные ресурсы органов государственной власти и бюджетных организаций могут быть размещены на отечественных цифровых платформах, таких как «ГосОблако» и «ГосТех», вычислительных мощностей которых достаточно для замещения услуг иностранных провайдеров хостинга.

Правительство России установит перечень провайдеров хостинга, использование услуг которых разрешено операторам информационных систем государственных органов и бюджетных организаций, а также критерии и порядок включения провайдеров хостинга в этот перечень, отмечают авторы инициативы.