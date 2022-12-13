Пекин, 13 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Ситуация в пограничной зоне Китая и Индии в настоящее время остается стабильной. Стороны решают все возникающие вопросы в районе границы с помощью дипломатии и по военным каналам. Об этом заявил 13 декабря в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Сейчас ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна. Обе стороны поддерживают непрерывную связь в отношении пограничных вопросов по дипломатическим и военным каналам», — оценил ситуацию на границе с Индией представитель китайского МИД.

Напомним, 9 декабря в районе китайско-индийской границы в индийском штате Аруначал-Прадеш произошли стычки сотрудников пограничных служб. В результате столкновения были ранены несколько человек из числа солдат армии Индии. Пострадали также и представители Китая. Точное число раненых не называется.