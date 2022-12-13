Москва, 13 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий перечень случаев, дающих право иностранным гражданам или лицам без гражданства самостоятельно уведомлять орган миграционного учета о месте своего пребывания, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Изменения обращены в будущее, открывая новые возможности», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

Уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет на портале «Госуслуги» и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны этого иностранного гражданина выступает гражданин РФ — собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на «Госуслугах» и зарегистрированный в ЕСИА.

При этом согласие принимающей стороны на фактическое проживание мигранта в квартире или доме будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также с использованием единого портала: заполненная иностранным гражданином в личном кабинете на Едином портале электронная форма уведомления о прибытии поступит на согласование в личный кабинет принимающей стороны. При согласовании принимающей стороной уведомление о прибытии будет автоматически передано в орган миграционного учета для фиксации необходимых сведений.

Информация о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания будет направляться в адрес иностранного гражданина и принимающей стороны также в электронной форме с использованием госпортала.

В случае несогласия принимающей стороны или в случае, если уведомление о прибытии будет заполнено с нарушением требований, оно будет возвращено в личный кабинет иностранного гражданина на портале «Госуслуги».

Предполагается, что закон станет дополнительным элементом противодействия фиктивной постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания и повысят эффективность осуществления миграционного учета в стране.