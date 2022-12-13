Берн, 13 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Угрозы возникновения дефицита электроэнергии в Швейцарии являются реальными и потому стране нужно пересмотреть свою энергосистему для обеспечения ее долгосрочного снабжения. Об этом 13 декабря говорится в заявлении на сайте швейцарского Федерального совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Энергетическая безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся, а риск нехватки энергии — горькая реальность», — указывается в опубликованном документе.

Также отмечается, что в представленном правительству Швейцарии отчете Ассоциации швейцарских энергетических компаний (AES) уточняется, что для того, чтобы обеспечить себе энергоснабжение к 2050 году, стране нужно внести изменения

«Без значительного ускорения развития возобновляемых источников энергии и значительного повышения эффективности, целенаправленной трансформации и расширения сетей, а также тесного обмена энергией с Европой Швейцария не достигнет своих энергетических и климатических целей к 2050 году», — говорится в отчёте AES.

Кроме того, добавляется, что в данный момент страна зависит от импорта энергии на 79% от общего объема импорта энергии первичной энергии в 259 ТВтч, и, как ожидается, к 2050 году эта доля должна сократится с 30% до 42% (с общих 115 до 132 ТВтч).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас написал, что Россия вновь может стать лидером в поставках газа в страны Европейского союза.