Донецк, 13 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В течение 12 декабря в Донбассе низкая область и туман не позволяли вести прицельный огонь, но силы ВСУ продолжили обстрелы населённых пунктов. Об этом 13 декабря сообщил на «Первом канале» подполковник Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он отметил, что попадание по заданной цели в таких условиях было невозможно из-за того, что нельзя скорректировать огонь.

«Новые и новые пакеты «Градов» отправляются по самым населённым районам Донецка, Горловки и других населённых пунктов», — сообщил Баевский.

Стоит отметить, что, согласно данным НМ ДНР на утро 13 декабря, украинские боевики за сутки выпустили по территории республики 195 боеприпасов. От обстрелов погибли пять мирных жителей, четверо были ранены.