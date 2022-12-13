Пекин, 13 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Китай выступил с требованием к Индии строже контролировать свои войска на китайско-индийской границе. Об этом 13 декабря говорится в заявлении западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Defense.gov Индийский солдат

«Мы требуем, чтобы индийская сторона строго контролировала и сдерживала войска на передней линии и работала с Китаем над поддержанием мира и спокойствия на границе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице западной зоны боевого командования НОАК в социальных сетях.

Также в заявлении добавлено, что пограничные войска западной зоны боевого командования НОАК в ходе осуществления планового патрулирования были безосновательно блокированы Вооруженными силами Индии.

Как передает ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовятся к продолжению диалога.