Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Акции протеста, которые проходят в Монголии против коррупции, являются внутренним делом страны. Об этом 13 декабря журналистам в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

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Он отметил, что в Москве знают причины этих выступлений и понимают их.

«Но они (власти Монголии. ― Прим. ИА REGNUM) должны самостоятельно справиться с этим. Уверен, что так и будет», ― подчеркнул российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, многотысячные протесты против коррупции в Улан-Баторе перед Дворцом правительства жители Монголии устроили в начале декабря. Они вышли на митинг в связи с расхождением в количестве угля, вывезенного из страны и полученного Китаем. Объём украденного угля оценивается в $12,9 млрд.

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Протесты продолжаются до сих пор. 10 декабря около тысячи человек собрались на площади Улан-Батора на фоне сообщений о крупной краже угля, при этом несколько человек устроили сидячую забастовку. За прошлую неделю полиция Монголии задержала 15 участников акций протеста, проходящих на площади имени Сухэ-Батора.