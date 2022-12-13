Москва, 13 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощении передачи продукции военного назначения для его создания и модернизации в рамках гособоронзаказа, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная техника

Исключаются из сферы действия федерального закона «О приватизации» отношения, возникающие при отчуждении вооружения, военной, специальной техники и других видов продукции военного назначения, и определяется регулирование этих отношений в соответствии с иными федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.

В итоге упрощается порядок передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения, боеприпасов к нему, военной и специальной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства.

«Процесс разработки новой техники, новых образцов военной техники, упрощен», — отметил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Кроме того, речь идет о передаче специального снаряжения личного состава военизированных организаций и нормативно-технической продукции на их производство и эксплуатацию.