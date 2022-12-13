Москва, 13 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Россия готова принимать участие в мероприятиях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которое должно состояться в Соединённых Штатах, но многое зависит от поведения Вашингтона. Об этом 13 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

apec.org АТЭС. 2022

Он прокомментировал обсуждение степени участия России в саммите АТЭС и то, позволит ли Вашингтон прибыть российской делегации.

«Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны — хозяйки мероприятия, хотя, по крайней мере, они об этом заявляли», — сказал Руденко.

Замглавы МИД РФ также отметил, что запущенная Вашингтоном инициатива по созданию рамок экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлена не ослабление таких форматов как АТЭС.

Напомним, Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году. Очередной саммит организации прошел в ноябре 2022 года в Таиланде. Президент РФ Владимир Путин его не посетил, российскую делегацию возглавил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Следующий форум АТЭС запланирован на ноябрь 2023 года в Сан-Франциско.