Ново-Огарево, Московская область, 13 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В этом году объёмы укладки асфальта на региональных и местных дорогах России достигли рекордного уровня. Об этом заявил 13 декабря президент страны Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы по укладке асфальта

Отметив, что в 2022 году высокий темп работ по строительству дорог удалось выдержать, президент предложил подвести предварительные итоги.

ИА REGNUM) станет, безусловно, рекордным по объёмам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — это порядка 165 миллионов квадратных метров». Владимир Путин «Он (2022 год — прим.) станет, безусловно, рекордным по объёмам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — это порядка 165 миллионов квадратных метров».

Президент добавил, что в минувшем году объём укладки тоже был немаленький — в районе 162 миллионов квадратных метров. Движение вперёд в этом году хотя и «небольшое», но «заметное». «Особенно оно важно для региональных и местных дорог», — подчеркнул глава государства.