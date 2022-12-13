Вильнюс, 13 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Россией и Белоруссией продлён на три месяца Сеймом (парламент) Литвы 13 декабря в ходе заседания парламента прибалтийской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

За это предложение проголосовало 70 депутатов Сейма, против — 21 депутат и ещё 29 — воздержались.

При этом ранее литовское правительство предложило до 16 марта 2023 года продлить режим ЧП, действующий на границе с Россией и Белоруссией до 16 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что партию гуманитарной помощи — 4 тысячи спальных мешков, собранных по призыву литовского отделения Международного комитета Красного Креста в стране её жителями, — отправят Киеву власти Литвы.