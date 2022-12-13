Варшава, 13 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Страны Европейского союза принялись массово возвращать в Польшу нелегальных мигрантов, пишет газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что больше всего мигрантов было передано Польше из Германии, а именно 229 человек, Норвегии — 27 человек, Швеции — 25 человек. Журналисты также отмечают, что 353 иностранца были отправлены в Польшу в течение последних четырех месяцев, включая 76 мигрантов, которые незаконно пересекли границу Польши с Белоруссией.

По данным издания, в Польшу могут вернуться десятки тысяч беженцев, которые пересекли границу с Белоруссией.

Возвращение происходит на основании соглашения «Дублин III» от 2013 года, которое применяется в случае доказательства незаконного пересечения границы государства-члена ЕС с территории третьей страны. Кроме того, иностранного гражданина могут отправить обратно, если он подал заявку на предоставление убежища в одном государстве ЕС и, не дожидаясь решения, уехал в другую европейскую страну.

Власти Польши попросили временно приостановить возвращение мигрантов из стран Евросоюза до конца июля из-за наплыва беженцев с территории Украины. В Польше поясняют, что нелегальные мигранты часто покидают страну до принятия решения о своем статусе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский европарламентарий Жан-Поль Гарро выразил опасения, что в Европу может хлынуть ещё больший поток мигрантов.

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