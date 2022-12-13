Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Шведская компания IKEA, решившая уйти с российского рынка, занимает жёсткую антироссийскую позицию, однако её фабрика в Ленинградской области сохранится в руках уже нового владельца. Об этом заявил журналистам 13 декабря губернатор региона Александр Дрозденко.

Håkan Dahlström IKEA

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько компаний заинтересовались приобретением активов шведской компании, которая, кроме торговых комплексов, имела фабрики в Ленинградской, Московской, Кировской областях и Великом Новгороде.

По словам Дрозденко, претендент на покупку фабрики IKEA в Ленобласти уже определился из пяти кандидатов, однако его название пока не называется.

«Переговоры идут непросто. У IKEA антироссийская позиция, они не идут на уступки, не идут на компромиссы, очень жёстко реагируют на любые вопросы <…> Вот так вот хлопать дверью крайне неразумно», — цитирует Дрозденко сайт телеканала «78».

Напомним, после начала СВО компания IKEA заявила о закрытии своих магазинов в России. В середине июня компания объявила, что ищет покупателей своих фабрик в РФ. Сделку планируется завершить до конца 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что IKEA отказала более 500 сотрудникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях в выплате компенсаций в размере 50 тысяч рублей и отказалась гарантировать им сохранение рабочих мест при переходе предприятий к новому собственнику.