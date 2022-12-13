Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Переговоры о мирном договоре с Японией невозможны, сообщил 13 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко на полях XIII Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Российский дипломат назвал политику Токио не способствующей возобновлению «не только переговоров о мирном договоре, но и многих других проектов и соглашений», рассматриваемых Москвой ранее.

Комментируя заявление японского премьер-министры Фумио Кисиды о планах продвигать антироссийские санкции, пользуясь своим председательством в G7, представитель МИД РФ выразил разочарование по поводу выбранной Японией роли.

Напомним, 10 декабря Кисида заявил, что намерен «энергично продвигать санкции против России», а также помощь Киеву.