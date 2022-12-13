Москва, 13 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В России с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины было выявлено и заблокировано более 3,5 тысячи сайтов и страниц в соцсетях, распространявших заведомо ложную информацию о спецоперации. Такие данные приведены в докладе по подведению итогов работы в 2022 году, сделанном 13 декабря в ходе совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. Мероприятие прошло под председательством главы ФСБ и председателя НАК Александра Бортникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«В сети Интернет заблокировано 5,7 тыс. и удалено более 25 тыс. материалов террористического содержания. С начала СВО заблокировано более 3,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Как было отмечено в докладе, такие результаты работы обеспечила деятельность правоохранительных структур и спецслужб совместно с Роскомнадзором.

Помимо этого, была проведена масштабная работа по противодействию вовлечению несовершеннолетних в террористическую деятельность. В ходе свыше 500 проведенных мероприятий была проведена работа по формированию у молодёжи патриотизма и «критического отношения к украинской националистической пропаганде».