Владимир, 13 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса во Владимирской области выросло до 17. Об этом 13 декабря сообщает глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«По данным на настоящий момент, в учреждении здравоохранения Владимира с места аварии были доставлены 17 человек, в том числе трое детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении Соколова, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Владимирской области сообщалось о десяти пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса.