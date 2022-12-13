Брюссель, 13 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В ходе своего саммита 15–16 декабря лидеры стран Евросоюза проведут обсуждение военной, финансовой и дипломатической поддержки Киева. Об этом 13 декабря рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По словам представителя сообщества, в начале саммита к нему по видеосвязи присоединится глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Будет [обсуждаться] военная поддержка, финансовая поддержка, а также дипломатическая поддержка Украины», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз направит Киеву для стабилизации энергосистемы на захваченной последним части Украины 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов.