Париж, 13 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. На восстановление инфраструктуры Украины, пострадавшей в ходе конфликта, потребуются «сотни миллиардов евро». Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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При этом он подчеркнул, что приводить конкретные цифры пока рано, так как боевые действия на территории страны ещё не завершены.

«Две вещи ясны: эта сумма будет исчисляться в сотнях миллиардов и что часть этой суммы должна быть взята из замороженных российских активов», ― указал глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас заявил, что стоимость восстановления Украины после того, как конфликт полностью завершится, намного превысит $350 млрд.

Напомним, страны «Большой семёрки» пообещали Киеву восстановить критическую энергетическую систему Украины и её водную инфраструктуру.

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