Москва, 13 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, разрешающий российским страховщикам в 2023-м заключать со страховщиками из недружественных стран сделки по экспорту продовольствия и удобрений, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Государственная дума РФ

Изменения внесены в закон, согласно которому российским страховщикам запрещается заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств, а также со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, подконтрольными лицам недружественных государств.

Поправка прописывает исключение: запрет снимается для сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

Новая норма вступит в силу с 1 января 2023 г. и будет действовать по 31 декабря 2023 г.

Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках «зерновой сделки».

Польша и страны Балтии не поддержали санкции Евросоюза в отношении России в сфере удобрений и продовольствия, пишет издание Politico.

Россия и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе прошедших в Стамбуле переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала.

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