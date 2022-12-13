Москва, 13 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Киеву нужна свежая кровь — в этом заключается смысл призыва Зеленского направить на Украину миссию ЕС. Европейцам не следует соглашаться на призывы кровавого клоуна, написал 13 декабря заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

president. gov. ua Владимир Зеленский

Дмитрий Медведев «Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры».

По мнению Медведева, Зеленский хочет, чтобы европейцы «сидели там в качестве живого щита», потому что Киеву «нужна свежая кровь». В связи с этим зампред СБ РФ посоветовал «безотказным европейцам» не соглашаться на сей раз «на отведённую им роль».

Напомним, в Париже стартовала международная конференция, посвящённая «помощи» Киеву в преодолении тяжёлой зимы.

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