Москва, 13 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет в 2022 году попавшим под санкции налогоплательщикам применять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций к доходу от реализации акций российских организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Квентин Массейс. Сбощики налогов, 1509 (фрагмент)

Указанная норма была включена при доработке документа, направленного на снижение налоговой нагрузки некоммерческих организаций. Также во втором чтении было принято изменение, согласно которому в отношении доходов, полученных в 2023 году и превышающих 5 млн рублей, при исчислении НДФЛ прогрессивные налоговые ставки будут использоваться применительно к каждому виду дохода отдельно.

Кроме того, вводится норма, по которой банки вправе в 2022 году не применять порядок признания в доходах положительных курсовых разниц, в 2023 году принимать решение об одновременном неприменении порядка учета курсовых разниц, а в 2024 году не применять порядок учета курсовых разниц.