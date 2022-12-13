Москва, 13 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов выявили около трех тысяч лиц, которые поддерживали материально ведение террористической деятельности в России. Счета этих граждан были заблокированы. Общая сумма оказанной материальной поддержки лиц, причастных к терроризму, составила около 94 млн рублей. Об этом было сказано 13 декабря в ходе заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба по подведению итогов работы в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

«Принятыми мерами значительно сокращено ресурсное обеспечение террористов, заблокированы счета около 3000 граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 млн рублей»,— говорится в сообщении информационного центра НАК.

Кроме того, как было проинформировано в ходе заседания НАК и ФОШ, в 2022 году были предотвращены 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта.