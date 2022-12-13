Москва, 13 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об особенностях положений о наследовании на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Так, положения об очередях наследования применяются к отношениям по наследованию на территориях ДНР и ЛНР в случае, если такие отношения регулировались законодательством Украины, действовавшим на указанных территориях в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР и ЛНР.

Наследственные договоры, заключенные на территориях Запорожской области и Херсонской области до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу, и к ним применяются положения об обязательной доле в наследстве, о недостойных наследниках, а также правила об основаниях недействительности сделок, действовавшие на день их заключения.

Закон сохраняет в силе все ранее совершённые завещания и наследственные договоры — вне зависимости от момента открытия наследства.

Прописываются особенности наследования выморочного имущества на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — оно осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации вне зависимости от момента открытия наследства.

Закон защищает права граждан, парламентарии продолжают правовую интеграцию новых территорий в состав России, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Госдума рассмотрит законопроекты о создании судов и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территориях ДНР и ЛНР. Также на рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в налоговую систему России.