Москва, 13 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 год, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с положениями методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531.

Показатель определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера — ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. устанавливается в размере 264 месяца. Это соответствует аналогичным показателям, установленным на 2021–2022 гг.

На основании запрошенных комитетом Госдумы по труду и соцполитике данных Росстата, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составила 14,42 года, женщин, достигших возраста 55 лет, — 23,22 года, а их численность на 1 января 2022 года — 912 387 и 936 463 человека соответственно.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко накануне заявил, что продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года.

Триллионы рублей могли бы пойти на выплаты пенсий гражданам России, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.