Париж, 13 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. На обеспечение электричеством этой зимой Киеву будет выделено дополнительно 76,5 миллиона евро. Такую помощь киевскому режиму готова оказать Франция. Об этом 13 декабря на открытии международной конференции по поддержке Украины в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

Он напомнил, что с начала года французская сторона уже выделила режиму Зеленского 151,5 миллиона евро.

«Мы добавим 48,5 млн в ближайшие дни на цели, определенные этой конференцией, из которых 27 ― на срочные нужды, чтобы пережить зиму, а остальная сумма будет распределена на помощь уязвимому населению», ― пояснил Макрон.

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Глава Пятой республики добавил, что, помимо этого, Париж дополнительно выделит 76,5 миллиона евро на получение помощи в плане обеспечения электричеством.

«Будут доставлены ещё 63 генератора в дополнение к сотне уже доставленных в ноябре», ― уточнил Макрон.

Напомним, министр энергетики киевского режима Герман Галущенко заявил, что французская государственная сетевая компания Enedis готова разработать план по развитию украинских электросетей.

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В ноябре Франция отправила новую помощь киевскому режиму в виде 100 генераторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении французских властей поставить киевскому режиму дополнительное оружие. При этом он подчеркнул, что Франция имеет некоторые «красные линии» в этом вопросе. По словам Макрона, Париж никогда не будет поставлять такое оружие Украине, которое может поставить Францию «в ситуацию вовлечённости в конфликт и нападения на Россию».