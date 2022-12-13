Херсон, 13 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Херсонской области хотят построить новый город. Об этом 13 декабря заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1960

Ожидается, что новый город появится на Арабатской стрелке в Геническом районе области. Построить город на Арабатской стрелке предложил президент России Владимир Путин.

По словам врио губернатора Херсонской области, место для строительства очень привлекательное, там хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на новых территориях страны работают около 44 тысяч строителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на восстановление Донбасса потребуется немало времени, средств и человеческих ресурсов. В первую очередь необходимо будет восстановить социальную инфраструктуру.

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