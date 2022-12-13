Москва, 13 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается на законодательном уровне закрепить право застройщика досрочно исполнять свои обязательства по передаче объекта долевого строительства, внесли в Госдуму члены думского комитета по строительству и ЖКХ во главе с Сергеем Пахомовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Документ содержит поправки в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. По ним на законодательном уровне предлагается закрепить право застройщика досрочно исполнять свои обязательства по передаче объекта долевого строительства, предусмотрев сроки и порядок такой передачи с возможностью, в исключительных случаях, составлять односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства, а также ограничить максимальный размер неустойки для застройщиков уникальных объектов строительства на уровне 5% от цены договора долевого участия.

Парламентарии пояснили, что изменения направлены на защиту интересов дольщиков, поскольку позволят им в случае досрочного завершения строительства, получать в собственность объекты долевого строительства раньше срока, установленного договором.

Сейчас в подавляющем большинстве случаев застройщик не может передать жилое помещение участнику долевого строительства досрочно, так как это не допускается законом.