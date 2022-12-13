Москва, 13 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В церемонии открытии новых транспортных объектов примет участие 13 декабря по видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом 13 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас в целом прекрасные показатели по вводу новых дорог — и региональных, и федеральных. Год в этом плане очень успешный», — сказал он, говоря об участии президента РФ в церемонии открытия новых дорожных объектов.

Также представитель Кремля уточнил, что в ходе этого мероприятия глава российского государства заслушает доклады заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко и других.

При этом Песков указал, что Хуснуллин в своём докладе расскажет об итогах работы в сфере дорожного строительства в 2022 году и о планах на 2023 год, включая развитие международных дорожных коридоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе до конца года российских войск с территории Украины не может идти и речи.