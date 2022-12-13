Таджикистан, 12 апреля, 2010, 22:30 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля география полетов таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" расширилась направлением "Худжанд-Екатеринбург", передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

Как сообщает начальник пресс-службы авиакомпании Тимур Бандишоев, сегодня по новому направлению из Худжанда в Екатеринбург вылетели 176 человек. "Данный рейс будет выполняться раз в неделю, по понедельникам. Время вылета из Худжанда - 5:10 по местному времени. Полеты осуществляются на комфортабельных авиалайнерах "Боинг 737-800", - отметил представитель пресс-службы.

В настоящее время авиакомпания "Сомон Эйр" (Таджикистан) выполняет полеты по следующим направлениям: "Душанбе-Москва", "Душанбе-Санкт-Петербург", "Душанбе-Оренбург", "Душанбе-Дубай", "Душанбе-Франкфурт-на-Майне", "Душанбе-Стамбул", "Душанбе-Красноярск", "Душанбе-Худжанд", "Худжанд-Санкт-Петербург", "Худжанд-Красноярск" и "Худжанд-Екатеринбург".