Самара, 13 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Город Самара по праву является туристически привлекательным: Жигулевские горы и волжские просторы притягивают взгляд и гостей региональной столицы, и местных жителей, не устающих любоваться красотой. Излюбленным местом отдыха является не только знаменитая набережная, но и ряд уютных общественных пространств. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожные службы ежегодно приводят в порядок подъездные пути к таким местам притяжения, делая самарские дороги более комфортными.

Цитата с сайта администрации городского округа Самары Дороги в Самаре

«При составлении плана ремонтной кампании мы также предусматривали обновление дорог, которые ведут к таким излюбленным местам, как набережная реки Волга, знаменитая «Вертолетка», к скверам и паркам, которые преображаются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в частности, в этом году это парки «Воронежские озера» и «Молодежный», — отметил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

«Вертолетная» площадка» — народное название смотровой площадки, находящейся в Красноглинском районе. С «Вертолетки» можно полюбоваться Волгой и островами, например, Зеленёньким. В 2021 году популярная рекреационная зона была комплексно благоустроена. А в 2022 году Департаментом городского хозяйства и экологии было принято решение об обновлении ряда улиц, расположенных в поселке Управленческий и ведущих к популярному общественному пространству. Здесь преобразились улицы Сергея Лазо, 8 Марта, а также улица Солдатская.

К ремонту подрядная организация приступила в середине лета 2022 года. При этом одновременно работы производились на проезжей части двух перекрестных улиц — Сергея Лазо и 8 Марта. За короткие сроки дорожным службам удалось привести в порядок 20 тысяч квадратных метров по улице Лазо, а также 17 тысяч «квадратов» по улице 8 Марта. На всех автодорогах выполнена переустановка люков колодцев на проектную высотную отметку, а также с использованием высокопрочной смеси ЩМА-16 уложен слой покрытия проезжей части.

Дорога по улице Солдатской была взята в работу позже остальных в числе дополнительных объектов — в конце августа. Участок протяженностью 700 метров общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров удалось преобразить за считанные дни. Теперь жителям гораздо удобнее добраться и до обновленного сквера возле ЗАГСа, расположенного на пересечении улиц Сергея Лазо и Симферопольской.

Член Общественной палаты РФ Павел Покровский отвечает за контроль качества и сроки выполнения дорожного ремонта в Самарской области, особое внимание он уделяет улицам с высокой социальной значимостью:

«На данный момент в Самаре дорожные ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полностью завершены. Совокупная протяженность участков, обновленных по всей ширине проезжей части, составляет около 57,5 км. В работу были взяты и дополнительные объекты, сверх плана. С их учетом согласно муниципальным контрактам подрядчики отремонтировали 39 объектов».

Общественный деятель пояснил также, что в 2022 году силами подрядчиков получилось реализовать пожелания граждан на каждом этапе работ.

«Как общественный контролер с начала дорожного ремонта наблюдал это взаимодействие, видел понимание жителей к временным неудобствам. Сегодня локация моего общественного мониторинга максимально отвечает моим внутренним требованиям.

Дороги Управленческого микрорайона на особом контроле. Их хорошее состояние доставляет радость и обеспечивает комфортную жизнь не только нам, горожанам, но и гостям региона, приезжающим сюда насладиться видом «Вертолетной площадки». Специалисты профильного ведомства также выезжают на объекты, чтобы проверить геометрические параметры отремонтированной дороги. Они должны соответствовать нормативным документам и условиям муниципального контракта. Также с помощью специальной рейки оценивают ровность нового покрытия. Контроль многоступенчатый», — пояснил Павел Покровский.

Процесс не останавливается, в настоящее время в Самаре уже сформирован перечень объектов, подлежащих ремонту по дорожному нацпроекту в 2023 году. Их общая протяжённость составляет более 43 километров. По итогам голосования в социальной сети в топ-3 самых «ожидаемых» городских маршрутов, которые в 2023 году приведут в порядок, вошли: улица Алма-Атинская (первое место), улица Уральская (второе место) и улица Революционная (третье место).

Как и в предыдущие годы, ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные. Предусмотрено применение современных материалов и технологий, что является одним из важнейших условий реализации дорожного нацпроекта. Работы начнутся, как только позволят погодные условия: как правило, бригады и дорожная техника сосредотачиваются на объектах с апреля, когда устанавливаются постоянные положительные среднесуточные температуры наружного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, памятники архитектуры, природные заповедники и живописные места тоже стали доступнее благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».