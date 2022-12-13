Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Меры антитеррористической безопасности усилят в Петербурге в преддверии новогодних праздников. Они коснутся в том числе промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей, сообщили 13 декабря в городском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

На совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Санкт-Петербурга было отмечено, что в течение 2022 года в регионе не произошло ни одного теракта, а обстановка в городе была стабильной.

«Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации», — сказал губернатор Александр Беглов.

В Смольном были приняты решения по вопросам усиления антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей и на транспорте, в том числе в новогодние праздники. Также решено усилить антитеррористическую защищенность городских объектов в условиях повышения угрозы диверсий и терактов.

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Напомним, что в октябре 2022 года в Петербурге указом президента РФ был введён режим базовой готовности, который заключается в усилении охраны важных инфраструктурных и транспортных объектов.