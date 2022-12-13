Москва, 13 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На восстановление Донбасса потребуется немало времени, средств и человеческих ресурсов. В первую очередь необходимо будет восстановить социальную инфраструктуру. Говорить о сроках тут преждевременно, тем более сравнивать их со сроками восстановления Грозного. Так прокомментировал 13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопрос журналистов о том, сколько времени понадобится на восстановление Донбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Во-первых, вы ошиблись, говоря, что Грозный восстановили за два года. Потребовалось гораздо больше лет и самоотверженной работы всей республики и страны, чтобы восстановить город», — ответил Песков на слова о том, что Грозный восстановили за два года.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о том, что работа предстоит огромная, так как за последние восемь лет ДНР и ЛНР лишь разрушались. При этом разрушения продолжаются и теперь из-за постоянных обстрелов.

«Во-первых, зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий. Во-вторых, речь идет об износе и недофинансированности в последние годы. Вы знаете, какими тяжелыми были последние восемь лет в ДНР и ЛНР. И плюс варварские обстрелы, которые наносят ВСУ по инфраструктуре», — напомнил Песков.

Тем не менее, как отметил пресс-секретарь Путина, работы по восстановлению уже ведутся, в Донбасс направляются «достаточно большие деньги», контроль за их расходованием — дело ответственных за это ведомств. При этом в достаточной степени имеются и деньги, и людские ресурсы, подчеркнул Песков.

Напомним, 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания специальной госпрограммы для восстановления жилья для жителей Донбасса. Президент также отметил, что восстановление одного из наиболее сильно пострадавших городов ДНР — Мариуполя — идет быстрыми темпами.