Мелитополь, 13 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Идёт активное стягивание украинскими боевиками на запорожское направление реактивных систем залпового огня, заявил 13 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«ВСУ активно начали использовать РСЗО, подтянули и «Ураган», и «Ольху», помимо тех же HIMARS, MARS-II, MLRS», — рассказал Рогов в интервью ТАСС.

Он сделал предположение, что бандеровское командование пытается этими действиями «доказать, что всё у них с РСЗО хорошо». Эти попытки предпринимаются в ответ на уничтожение большого количество РСЗО российскими военными.

Рогов напомнил, что только над тремя небольшими населёнными пунктами российские военные сбили порядка десяти установок. Сбиты РСЗО были над Комсомольским, Новогоровкой и Жевтневым (Октябрьским).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 декабря, Рогов заявил, что за три дня на запорожском направлении ВС России уничтожили «порядка полутора десятков РСЗО MLRS, HIMARS и MARS II» западного производства.