Москва, 13 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, состоятся ли переговоры Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в конце календарного года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов», — сообщил пресс-секретарь.

Также Песков добавил, что о дате и месте возможной встречи глав двух государств будет своевременно проинформировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в ходе брифинга не смог подтвердить информацию о планах провести переговоры лидеров КНР и России.