Москва, 13 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. О выводе до конца года российских войск с территории Украины не может идти никакой речи. Об этом 13 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее высказанные главой режима Киева Владимиром Зеленским предложения о якобы «шагах к миру».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как указал представитель Кремля, Киеву в этом вопросе нужно принимать во внимание сложившиеся за последнее время реалии, которые произошли из-за проводимой в течение 15-20 последних лет украинским руководством и нынешним киевским режимом линии политики.

При этом он уточнил, что эти реалии говорят о том, что с Россией в результате референдумов воссоединились несколько регионов, и без учёта этого продвижение в этом вопросе невозможно.

«Я вам только что ответил, об этом не может быть и речи», — сказал Песков в ответ на уточняющий вопрос о том, рассматривает ли Москва возможность вывода российских войск с территории Украины до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения главы режима Киева Владимира Зеленского о якобы «шагах к миру» на самом деле направлены на продолжение боевых действий.