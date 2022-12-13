Минск, 13 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Законодательство Белоруссии, регулирующее работу политических партий, должно быть таким, чтобы не допустить противостояния в обществе. Об этом 13 декабря заявил на совещании президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Среди обсуждаемых вопросов было рассмотрение законопроекта о деятельности партий.

«На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики», — сказал Лукашенко.

По его мнению, партии должны будут следовать стратегии, которую выработают участники Всебелорусского народного собрания. При этом у партий должен быть «люфт», который позволит предлагать разные пути достижения поставленных целей.

Лукашенко подчеркнул, что не видит ничего плохого в наличии «левых» или «правых» партий и широкого спектра политических направлений. Однако он считает, что все политические силы должны быть преданными стране.

Он выразил надежду, что в Белоруссии появятся новые патриотические партии, а «навязанных попутчиков» не будет.