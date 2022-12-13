Москва, 13 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предусматривается право правительства РФ в 2022 году в ходе исполнения федерального бюджета принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда на сумму до 900 млрд рублей за счет государственных внутренних заимствований, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Эта норма была предложена при доработке инициативы об инструментах, обеспечивающих упрощение доступа потенциальных получателей субсидий к информации о предоставлении субсидий.

Также к данному была поддержана норма, согласно которой с 10 марта по 10 мая 2023 года включительно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде природных алмазов, исчисленный налогоплательщиками, в которых прямо участвует Российская Федерация и доля такого участия составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 46% и бюджеты субъектов РФ по нормативу 54%.