Москва, 13 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с видеообращением к участникам первого съезда детей и молодежи. Об этом сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Путин примет участие в съезде в онлайн-формате.

«Нет. Мы исходим из того, что президент обратится с видеообращением к участникам съезда», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, первый съезд Российского движения детей и молодежи состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 17 по 21 декабря 2022 года.