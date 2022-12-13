Путин обратится с видеообращением к участникам съезда детей и молодежи
Путин обратится с видеообращением к участникам съезда детей и молодежи — Песков
Москва, 13 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с видеообращением к участникам первого съезда детей и молодежи. Об этом сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
По его словам, Путин примет участие в съезде в онлайн-формате.
«Нет. Мы исходим из того, что президент обратится с видеообращением к участникам съезда», — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, первый съезд Российского движения детей и молодежи состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 17 по 21 декабря 2022 года.