Москва, 13 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Российская армия никогда не размещала на Запорожской атомной электростанции тяжелые вооружения. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что МАГАТЭ добилась отвода тяжёлых вооружений с ЗАЭС.

DENAMAX Запорожская АЭС

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«Хочу напомнить слова Владимира Путина о том, что на самой станции не было и нет тяжёлых вооружений и это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там днём и ночью находятся», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что Москва продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Ценим уровень нашего взаимодействия и будем продолжать совместную работу», ― отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важной роли МАГАТЭ в выводе вооружений с территории Запорожской АЭС.

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Он подчеркнул, что главная цель — «демилитаризация зоны вокруг станции». По его словам, «мы уже добились вывода тяжёлых и лёгких вооружений и теперь обсуждаются практические аспекты».

Напомним, несколькими днями ранее киевские СМИ сообщили о появлении на территории ЗАЭС установок залпового огня «Град». При этом директор атомной электростанции Юрий Черничук эту информацию опроверг, заявив, что ни он, ни персонал АЭС «Градов» на территории ЗАЭС не видели.