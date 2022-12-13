Москва, 13 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Нет никаких указов о смене руководства Генштаба России, сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Напомнив, что Кремль не комментирует сплетен о кадровых назначениях, Песков сказал: «Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество».

Напомним, 11 декабря Минобороны РФ назвало фейком распространяемые слухи о готовящейся смене руководства российского Генштаба.

Российское военное ведомство отметило, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности и что предпосылок для его отставки нет.