Москва, 13 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Предложения главы режима Киева Владимира Зеленского о якобы «шагах к миру» на самом деле направлены на продолжение боевых действий. Об этом 13 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представительство киевского режима Владимир Зеленский

«Это три шага к продолжению боевых действий», — сказал представитель Кремля, комментируя выступление Зеленского, в котором тот назвал одним из «шагов к миру» продолжение поставок Западом оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг названную дату послания Путина к Федеральному собранию.