Москва, 13 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Законопроект о биометрических данных полностью переписан ко второму чтению, большинство предложений РПЦ, в том числе о добровольности сдачи биометрии учтено, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«В целом, законопроект ко 2-му чтению кардинально переработан. Абсолютное большинство предложений РПЦ в новой редакции будет учтено», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав, подчеркнул он.

Подготовлены поправки, которые напрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия.

«Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей. Например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т.д.», — сообщил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о единой системе обработки биометрии. Законопроектом устанавливаются правовые основы обработки биометрических персональных данных для осуществления идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе государственных, информационных систем. Согласно документу, идентификация должна проводиться с помощью госсистемы, а аутентификация может быть осуществлена с применением иных информационных систем, прошедших аккредитацию.

Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов.

Предусмотрено расширение способов саморегистрации физических лиц в единой биометрической системе. Подписание согласий на сбор и обработку биометрических данных будет возможно с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) — «Госуслуги».