Москва, 13 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Протокол содержит 137 поправок, отметил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

По его словам, поправки затронут порядка 1,5 млн мигрантов, работающих в России.

Согласно изменениям, граждане государств-членов ЕАЭС, законно находящиеся на территории другого государства-члена ЕАЭС, при наличии трудового или гражданско-правового договора, заключённого с работодателем или заказчиком работ (услуг), вправе обратиться в компетентные органы для изменения цели въезда без выезда за пределы государства трудоустройства, если для осуществления трудовой деятельности необходимо изменить цель пребывания в государстве трудоустройства.

Также документы об учёных степенях и учёных званиях, выданные в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС, признаются в государстве трудоустройства в соответствии с отдельными международными договорами в рамках Союза, и лишь при отсутствии международных договоров указанные документы признаются в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Отметим, что сейчас эти документы признаются только в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Документом оговаривается, что гражданин государства — члена ЕАЭС, претендующий на занятие педагогической и юридической деятельностью, не будет проходить установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания документов об образовании, выданных в этих государствах.

Кроме того, закрепляются условия и порядок установления поглощения антидемпинговой пошлины, условия и порядок расследования в целях установления поглощения антидемпинговой пошлины, определяются основания для пересчёта демпинговой маржи.

Армения и Белоруссия протокол уже ратифицировали.