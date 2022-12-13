Госдума ратифицировала протокол с ЕАЭС об упрощении трудоустройства
Москва, 13 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Протокол содержит 137 поправок, отметил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.
По его словам, поправки затронут порядка 1,5 млн мигрантов, работающих в России.
Согласно изменениям, граждане государств-членов ЕАЭС, законно находящиеся на территории другого государства-члена ЕАЭС, при наличии трудового или гражданско-правового договора, заключённого с работодателем или заказчиком работ (услуг), вправе обратиться в компетентные органы для изменения цели въезда без выезда за пределы государства трудоустройства, если для осуществления трудовой деятельности необходимо изменить цель пребывания в государстве трудоустройства.
Также документы об учёных степенях и учёных званиях, выданные в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС, признаются в государстве трудоустройства в соответствии с отдельными международными договорами в рамках Союза, и лишь при отсутствии международных договоров указанные документы признаются в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Отметим, что сейчас эти документы признаются только в соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Документом оговаривается, что гражданин государства — члена ЕАЭС, претендующий на занятие педагогической и юридической деятельностью, не будет проходить установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания документов об образовании, выданных в этих государствах.
Кроме того, закрепляются условия и порядок установления поглощения антидемпинговой пошлины, условия и порядок расследования в целях установления поглощения антидемпинговой пошлины, определяются основания для пересчёта демпинговой маржи.
Армения и Белоруссия протокол уже ратифицировали.