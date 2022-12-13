Брюссель, 13 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости глав политических фракций проголосовать в поддержку предложения о прекращении полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли.

euranet_plus Ева Кайли

«Сегодня в 12:00 (14:00 мск) Европарламент проголосует по единогласному предложению Конференции председателей о прекращении срока полномочий вице-президента Евы Кайли», — сообщила Метсола журналистам по итогам заседания Конференции президентов фракций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель главы Европарламента Ева Кайли отстранена от должностных обязанностей из-за обвинений в коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре.