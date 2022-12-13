Париж, 13 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. Об этом 13 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции доноров помощи Украине, которая проходит в столице Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии назвала «хорошей новостью» то, что страны ЕС достигли соглашения о выделении Киеву €18 млрд в 2023 году, то есть €1,5 млрд в месяц.

Ранее в Еврокомиссии объявили, что денежные средства Украине будут выделяться в виде льготных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы обозревателя The Wall Street Journal Рассела Мида к тому, чтобы США как можно скорее добились мира с Россией в украинском кризисе, будут услышаны и реализованы только тогда, когда потери Америки, которые она несет, поддерживая Украину, станут для Белого дома неприемлемыми.

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