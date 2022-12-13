Донецк, 13 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые формирования режима Киева обстреляли Куйбышевский район Донецка, а также Александровку и Майорск. Об этом 13 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:22 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, а в 11:50 — два снаряда калибра 152 мм по Майорску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 43 раза подвергли обстрелам территорию ДНР.