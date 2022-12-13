Москва, 13 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на защиту прав социальных работников, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Гражданину может быть временно отказано в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания или форме социального обслуживания на дому в связи с наличием медицинских противопоказаний.

Перечень таких противопоказаний утверждается Минздравом.

Прописывается, что отказ в предоставлении социальных услуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

При этом предоставление социальных услуг будет возобновлено после получения соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

Всю помощь гражданин сможет получить в учреждениях здравоохранения.

Отметим, что перечень медицинских противопоказаний утвержден приказом Минздрава и включает заболевания: туберкулез в открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обильными выделениями, психические расстройства, в том числе с употреблением психоактивных веществ и так далее.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении перечня категорий граждан, которым социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания могут предоставляться бесплатно.