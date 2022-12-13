Рим, 13 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Исполнение антироссийских санкций трудно дается Италии, но республика продолжит их выполнять. Об этом 13 декабря заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони на заседании в парламенте страны.

Vox España Джорджа Мелони

«Конечно, санкции болезненны для нашей производственной отрасли, но показали себя эффективными, потому что имеют несомненный эффект на военные усилия России», — сказала Мелони.

По её мнению, санкции могут сыграть основную роль в давлении на Россию, чтобы способствовать переговорам. Премьер-министр страны добавила, что Италия поддерживает введение девятого пакета антироссийских санкций, чтобы увеличить издержки РФ при проведении спецоперации по денацификации Украины.

Напомним, Италия заморозила имущество граждан России, попавших под санкции Евросоюза на сумму около €2 млрд.